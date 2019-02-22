"Краснодар" сенсационно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Новости

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21.02.2019
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21.02.2019
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21.02.2019
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21.02.2019
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21.02.2019
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 21.02.2019
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 21.02.2019
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 21.02.2019
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 21.02.2019
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 21.02.2019
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 00:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" сенсационно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В ночь с четверга на пятницу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграл на выезде вничью с "Байером" из Леверкузена со счетом 1:1 (0:0). "Быки" сенсационно вышли следующий раунд престижного турнира (за счет забитого в гостях мяча), так как первый поединок неделю назад в столице Кубани завершился нулевой ничьей. Гол в составе гостей провел воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Таким образом,  "Краснодар" и "Зенит" идут дальше в розыгрыше еврокубков. Буквально за несколько минут до начала этой игры питерцы на своем поле взяли реванш за поражение в Стамбуле от "Фенербахче" (3:1 и 0:1) и по сумме двух встреч вышли в 1/8 финала.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Свое выступление на пресс-конференции после первой встречи главный тренер немцев Петер Бос начал с таких слов: ”Краснодар” меня не удивил. Мы знали, что это хорошая команда, они сегодня это и показали… А вот стадион меня просто поразил, арена и газон - суперкласс!"

Затем голландский наставник произнес несколько дежурных фраз (мол, соперники сохраняют равные шансы на общий успех  а все решится только в Леверкузене), не скрывая при этом своего отличного настроения. Из чего вполне можно было сделать вывод, что он явно не сомневается в том, кто шагнет в 1/8 финала.

А состоявшая в воскресенье домашняя игра в бунделиге с "Фортуной" из Дюссельдорфа, в которой "Баейр" одержал четвертую победу подряд, снова показав впечатляюще агрессивный футбол, показал, что леверкузенцы набрали потрясающую спортивную форму. Правда, хозяева потеряли из-за повреждения Карима Беллараби - одного из своих лидеров в атаке.

Но травмы продолжают преследовать и "быков": по этой причине в Германию не прилетели продолжающий лечение главный бомбардир Ари и основной голкипер Станислав Крицюк (его место занял 19-летний Матвей Сафонов), здорово отстоявший в первом матче. Зато после дисквалификации получили возможность выйти на поле "Бай-Арены" центральный хавбек Юрий Газинский (неожиданно для всех оставшийся в запасе) и  левый защитник Кристиан Рамирес.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер гостей Мурад Мусаев пообещал "не отходить от своего стиля и сыграть в открытый атакующий футбол".

А если учесть, что "Байер" в Краснодаре владел мячом почти 75 процентов игрового времени, то будет крайне любопытно посмотреть, что кубанцы противопоставят удушающему высокому прессингу немцев.

Однако первый же контратакующий выпад гостей на 7-й минуте должен был стать голевым, однако Игнатьев, получив мяч от Вандерсона (бразилец, вообще, в дебюте изрядно помучил Вайзера на левом фланге) не смог переправить его в сетку мимо уже упавшего Градецки буквально с трех метров.

Впрочем, и Бэйли, перехватив неудачный пас партнерам Спайича, с линии штрафной не попал в пустой от Сафонова левый угол ворот.

И все же минуте к 20-й "Баейр", перестав ошибаться в середине поля, уже серьезно прижал "быков" к штрафной, подал три подряд угловых. А вот забить снова могли "Быки", использовавшие любую возможность для контрвыпадов. Петров справа навесил, Классон из центра штрафной головой отправил, казалось, наверняка мяч в правый нижний от голкипера угол… Увы, Градецки сумел в молниеносном прыжке спасти леверкузенцев.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
"Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Байером"

Однако и Сафонов показал, что также имеет потрясающую реакцию, когда на 35-й минуте сумел отразить удар Аларио, замыкавшего с четырех метров прострел с левого края.

А перед самым перерывом снова не повезло шведу Классону, получившему идеальную передачу от Игнатьева и выскочившего один на один с Градецки, и снова голкипер немцев не позволил "быкам"забить долгожданный мяч.

К явному удивлению местной публики "Краснодар" и вторую половину начал с атак, не позволяя хозяевам применять так любимый ими прессинг. Теперь уже "Байер" временами переходил к контратакующим действиям, пытаясь наказать гостей за их смелость.

Правда, немцам к середине второй половине все-таки удалось забрать мяч под практически тотальный контроль и приступить к основательной осаде оборонительных построений кубанцев. На 72-й минуте Аларио справа ворвался в штрафную и пробил в штангу. Игровое время стремительно утекало, и стало понятно, что исход этого классного противостояния решит, судя по всему, один забитый мяч. Причем Мурад Мусаев о возможном дополнительном времени явно не задумывался: к 77-й минуте гости использовали уже три замены (соперник ограничился к этому отрезку лишь одной).

И похоже, правильно сделал: на 85-й минуте юный Магомед-Шапи Сулейманов феноменально пробил с 25-ти метров со штрафного: мяч перелетел через стенку и опустился в левый угол ворот "Байера" - 1:0. Но немцы тут же сравнивают счет: мощно из центра штрафной пробил Арангис - 1:1, 87-я минута.

"Быки" сумели не пропустить от яростно атаковавшего "Байера" и заслуженно вышли в 1/ 8 финала.

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия) - 1:1 (0:0).

Голы: Арангис, 87 - у "Байера"; Сулейманов, 85 - у "Краснодара".

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Вайзер, Венделл, Арангис, Хаверц (Баумбгартлингер, 66), Брандт, Бэйли, Фолланд, Аларио.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Каборе, Ольссон (Газинский, 60), Перейра, Вандерсон, Классон (Стоцкий, 77), Игнатьев (Сулейманов, 70).

Предупреждения: Драгович, 42 - у "Байера"; Ольссон, 37, Перейра, 81, Стоцкий, 90+3 - у "Краснодара".

Судьи: Мажейка, Шимкус, Казлаускас. Дополнительные ассистенты: Румшас и Валиконис (все - Литва).

21 февраля. Германия. Леверкузен. "Бай-Арена". 16 тысяч 084 зрителя.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо