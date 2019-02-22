"Краснодар" сенсационно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграл на выезде вничью с "Байером" из Леверкузена со счетом 1:1 (0:0). "Быки" сенсационно вышли следующий раунд престижного турнира (за счет забитого в гостях мяча), так как первый поединок неделю назад в столице Кубани завершился нулевой ничьей. Гол в составе гостей провел воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов.

Таким образом, "Краснодар" и "Зенит" идут дальше в розыгрыше еврокубков. Буквально за несколько минут до начала этой игры питерцы на своем поле взяли реванш за поражение в Стамбуле от "Фенербахче" (3:1 и 0:1) и по сумме двух встреч вышли в 1/8 финала.

Свое выступление на пресс-конференции после первой встречи главный тренер немцев Петер Бос начал с таких слов: ”Краснодар” меня не удивил. Мы знали, что это хорошая команда, они сегодня это и показали… А вот стадион меня просто поразил, арена и газон - суперкласс!"

Затем голландский наставник произнес несколько дежурных фраз (мол, соперники сохраняют равные шансы на общий успех а все решится только в Леверкузене), не скрывая при этом своего отличного настроения. Из чего вполне можно было сделать вывод, что он явно не сомневается в том, кто шагнет в 1/8 финала.

А состоявшая в воскресенье домашняя игра в бунделиге с "Фортуной" из Дюссельдорфа, в которой "Баейр" одержал четвертую победу подряд, снова показав впечатляюще агрессивный футбол, показал, что леверкузенцы набрали потрясающую спортивную форму. Правда, хозяева потеряли из-за повреждения Карима Беллараби - одного из своих лидеров в атаке.

Но травмы продолжают преследовать и "быков": по этой причине в Германию не прилетели продолжающий лечение главный бомбардир Ари и основной голкипер Станислав Крицюк (его место занял 19-летний Матвей Сафонов), здорово отстоявший в первом матче. Зато после дисквалификации получили возможность выйти на поле "Бай-Арены" центральный хавбек Юрий Газинский (неожиданно для всех оставшийся в запасе) и левый защитник Кристиан Рамирес.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер гостей Мурад Мусаев пообещал "не отходить от своего стиля и сыграть в открытый атакующий футбол".

А если учесть, что "Байер" в Краснодаре владел мячом почти 75 процентов игрового времени, то будет крайне любопытно посмотреть, что кубанцы противопоставят удушающему высокому прессингу немцев.

Однако первый же контратакующий выпад гостей на 7-й минуте должен был стать голевым, однако Игнатьев, получив мяч от Вандерсона (бразилец, вообще, в дебюте изрядно помучил Вайзера на левом фланге) не смог переправить его в сетку мимо уже упавшего Градецки буквально с трех метров.

Впрочем, и Бэйли, перехватив неудачный пас партнерам Спайича, с линии штрафной не попал в пустой от Сафонова левый угол ворот.

И все же минуте к 20-й "Баейр", перестав ошибаться в середине поля, уже серьезно прижал "быков" к штрафной, подал три подряд угловых. А вот забить снова могли "Быки", использовавшие любую возможность для контрвыпадов. Петров справа навесил, Классон из центра штрафной головой отправил, казалось, наверняка мяч в правый нижний от голкипера угол… Увы, Градецки сумел в молниеносном прыжке спасти леверкузенцев.

Однако и Сафонов показал, что также имеет потрясающую реакцию, когда на 35-й минуте сумел отразить удар Аларио, замыкавшего с четырех метров прострел с левого края.

А перед самым перерывом снова не повезло шведу Классону, получившему идеальную передачу от Игнатьева и выскочившего один на один с Градецки, и снова голкипер немцев не позволил "быкам"забить долгожданный мяч.

К явному удивлению местной публики "Краснодар" и вторую половину начал с атак, не позволяя хозяевам применять так любимый ими прессинг. Теперь уже "Байер" временами переходил к контратакующим действиям, пытаясь наказать гостей за их смелость.

Правда, немцам к середине второй половине все-таки удалось забрать мяч под практически тотальный контроль и приступить к основательной осаде оборонительных построений кубанцев. На 72-й минуте Аларио справа ворвался в штрафную и пробил в штангу. Игровое время стремительно утекало, и стало понятно, что исход этого классного противостояния решит, судя по всему, один забитый мяч. Причем Мурад Мусаев о возможном дополнительном времени явно не задумывался: к 77-й минуте гости использовали уже три замены (соперник ограничился к этому отрезку лишь одной).

И похоже, правильно сделал: на 85-й минуте юный Магомед-Шапи Сулейманов феноменально пробил с 25-ти метров со штрафного: мяч перелетел через стенку и опустился в левый угол ворот "Байера" - 1:0. Но немцы тут же сравнивают счет: мощно из центра штрафной пробил Арангис - 1:1, 87-я минута.

"Быки" сумели не пропустить от яростно атаковавшего "Байера" и заслуженно вышли в 1/ 8 финала.



"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия) - 1:1 (0:0).

Голы: Арангис, 87 - у "Байера"; Сулейманов, 85 - у "Краснодара".

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Вайзер, Венделл, Арангис, Хаверц (Баумбгартлингер, 66), Брандт, Бэйли, Фолланд, Аларио.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Каборе, Ольссон (Газинский, 60), Перейра, Вандерсон, Классон (Стоцкий, 77), Игнатьев (Сулейманов, 70).

Предупреждения: Драгович, 42 - у "Байера"; Ольссон, 37, Перейра, 81, Стоцкий, 90+3 - у "Краснодара".

Судьи: Мажейка, Шимкус, Казлаускас. Дополнительные ассистенты: Румшас и Валиконис (все - Литва).

21 февраля. Германия. Леверкузен. "Бай-Арена". 16 тысяч 084 зрителя.

