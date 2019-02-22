Под Волгоградом в ДТП пострадали семь человек

В Волгоградской области в результате аварии с двумя автомобилями пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Лобовое столкновение произошло в Камышинском районе, на 499 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград".

- По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, который двигался в сторону Саратова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял 45-летний водитель, - уточнили в ведомстве.

В больницу Камышина с различными травмами были госпитализированы семь человек, в том числе и трехлетняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.