Украинский госпереворот 2014 года, который координировался из США, заметно ускорил переход полуострова в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

- Госпереворот на Украине, координируемый американцами, стал для Крыма отправной точкой для возвращения на историческую родину - в Россию. К сожалению, украинскому народу переворот принес одни несчастья в виде гражданской войны и обнищания, - цитирует Шеремета РИА Новости.

Шеремет отметил, что не будь украинского "майдана", Крым все равно оказался бы снова в России, однако на это ушло бы гораздо больше времени и усилий.

- Крым, наверно, дальше бы оставался в составе Украины, но в любом случае бы вернулся в Россию. Прошли бы, возможно, десятки лет, - считает депутат. - "Майдан" объединил всех крымчан в общем порыве вернуться в родную гавань.