В Крыму конфликт между врачами закончился стрельбой в больнице

Конфликт врачей в Евпаторийской городской больнице завершился стрельбой из травматического оружия. К счастью, во время медицинской "дуэли" никто серьезно не пострадал.

Инцидент произошел с двумя медработниками, дежурившими в свою смену. Словесная перепалка между мужчинами завершилась тем, что один из медиков достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Пострадавший врач не получил серьезного ранения, и его жизни ничего не угрожает. А стрелявшего задержали сотрудники полиции. МВД уже начало проверку по факту стрельбы в больнице.

- Имела место бытовая конфликтная ситуация, - сообщила "РГ" начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова. - В евпаторийский отдел полиции поступило заявление об этом инциденте. Оно принято и зарегистрировано в предусмотренном законом порядке. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. А медицинская экспертиза установит степень тяжести полученных врачом повреждений.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.