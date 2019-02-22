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22.02.2019 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде детского врача осудили на 10 лет за наркотики

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Ворошиловский районный суд Волгограда признал 27-летнего детского врача-ортопеда виновным в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В марте прошлого года доктор приобрел "спайс" для личного употребления. Однако, приняв часть наркотика, он решил обменять оставшиеся 2,5 грамма на другое средство.

Через интернет медик договорился с клиентом о встрече для обмена. Но пришедший на встречу гражданин был под контролем сотрудников правоохранительных органов. После сделки ортопеда задержали.

Вину подозреваемый не признал. Однако суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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