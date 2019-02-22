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22.02.2019 09:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Крыма: Украина оказалась на краю пропасти

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Через пять лет после очередного "майдана" Украина оказалась на краю пропасти, а ее национальные элиты предали свой народ. Такое мнение высказали крымские общественные деятели и депутаты, сообщает РИА Новости.

По мнению председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, государственный переворот, совершенный на Украине пять лет назад завершился катастрофой национального масштаба.

Фото: iStock
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- Все майданы в истории Украины в итоге привели к национальной катастрофе, - сказал Иоффе. - К катастрофе народа, который на протяжении всей своей истории никогда не мог добиться государственности, потому что его национальные элиты постоянного его предавали и искали для себя самих комфортную историю.

Единственный период, когда Украина имела прочную основу своей государственности, отметил глав Общественной палаты, был в составе Советского Союза.

Государственный переворот, совершенный на Украине в 2014 году, считает председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель, привел страну к реальной угрозе развала.

- Для Украины этот переворот обернулся бедствием, обнищанием и гражданской войной, - сказал Гемпель.

В Симферополе готовятся отметить пятилетие "Крымской весны", ставшей ответной реакцией крымчан на события киевского "майдана". В этой связи многие крымчане, государственные и общественные деятели, осмысливают прошедший период, дают оценку событиям сегодняшнего дня и пятилетней давности.

Напомним, референдум о воссоединении Крыма с Россией, ставший ключевым событием "Крымской весны", состоялся 16 марта 2014 года. За воссоединение проголосовали 96,77 процентов принявших участие в голосовании. При этом явка составила 83,1 процента. В Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6 процента избирателей при явке 89,5 процента.

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