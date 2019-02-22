На Урале рассекретили медкарты пациентов, сдав их в макулатуру

В Свердловской области больница сдала медицинские карты пациентов в макулатуру. За разглашение врачебной тайны был оштрафован главный врач дучреждения.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в декабре 2018 года больница в городе Серове приняла участие в сборе макулатуры, организованной местным кафедральным собором. Вскоре в месте проведения акции среди других бумаг посетители обнаружили медицинские карты.

Как позже выяснилось, это были амбулаторные карты пациентов стационарного отделения за период 2012-2013 годов. В документах содержалась информация о диагнозах, обращениях граждан за помощью, состоянии их здоровья, а также сведения об обследованиях и лечении. Всего на месте сбора макулатуры нашли 69 медицинских карт.

О разглашении врачебной тайны рассказали СМИ, после чего инцидент привлек внимание прокуратуры. В ходе проверки было установлено, что карты в макулатуру сдала фельдшер терапевтического участка серовской поликлиники. Документы она взяла из архива больницы. За свой проступок сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила выговор.

Поскольку информация в медицинских картах составляет врачебную тайну и запрещена к разглашению, Серовская городская прокуратура внесла представление в адрес главного врача больницы об устранении нарушений. Документы были изъяты и возвращены в архив лечебного учреждения.

В отношении главврача больницы было возбуждено административное дело по статье 13.14 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере четырех тысяч рублей (постановление пока не вступило в законную силу).