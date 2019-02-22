В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

На Урале организована проверка инцидента в одном из детских садов Златоуста, который едва не закончился трагедией. В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что на прогулке в одном из детских садов города Златоуста, ребенок зацепился одеждой за спортивный снаряд на детской площадке и потерял сознание, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Сотрудники детского сада заметили повисшего ребенка лишь спустя некоторое время.

На записи с камер видеонаблюдения детского сада в частности видно, что cначала девочке пытаются помочь другие дети. И лишь затем бегут к воспитательнице, которая все это время находилась рядом, но на ЧП не обратила внимания. В итоге пострадавшая успела провисеть полминуты и уже потеряла сознание, когда к ней подоспела педработник. К счастью, по данным следственного ведомства, ребенку вовремя оказали медицинскую помощь.

По факту ЧП в деском саду организована доследственная проверка, в рамках которой действиям сотрудников детского сада будет дана уголовно-правовая оценка. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления, отметили в СК региона.