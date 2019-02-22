Специалисты прибыли на Урал для поиска частей ракеты "Союз-2.1б"

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры прибыли в Свердловскую область, чтобы найти части ракеты-носителя "Союз-2.1б", которые упали на территории региона.

Напомним, запуск "Союза" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником Egyptsat-A для съемки земной поверхности состоялся накануне с космодрома Байконур в 19:47 по столичному времени. "Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после двух включений маршевой двигательной установки в строгом соответствии с циклограммой полета", - доложили в ЦЭНКИ.

Жителей Свердловской и Пермской областей предупреждали о падении ступеней космического корабля и предостерегали от прогулок в лес, куда должны были приземлиться обломки. В соцсетях уральцы сообщали, что слышали грохот и видели в небе снижающиеся яркие точки. Некоторым даже посчастливилось снять событие на видео.

За отделением ступеней "Союза" наблюдала и рабочая группа (спасатели МЧС, представители администрации городского округа и института экологии растений и животных).

"Вертолет с группой специалистов прибыл в Краснотурьинск. Как только на хребте в районе падения будет хорошая погода, они начнут поисковые работы, чтобы вывезти фрагменты ракеты-носителя", - рассказал РИА Новости главный специалист управления районов падения ЦЭНКИ Игорь Ляховенко.

В результате падения составных частей ракеты никто не пострадал, не нанесен ущерб и предприятиям, которые находятся близ этого района.