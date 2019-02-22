Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на рабочую орбиту

Космический аппарат Egyptsat-A успешно выведен на рабочую орбиту. Об этом рассказали в "Роскосмосе". Согласно имеющейся информации, спутник уже принят на управление российскими специалистами в египетском Центре управления полетами.

Спутник будет передан египетской стороне после выполнения программы летных испытаний.

В госкорпорации отметили, что все параметры бортовых систем космического аппарата находятся в норме.

Напомним, 21 февраля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и созданным в интересах правительства Египта спутником Egyptsat-A. Его назначение состоит в том, чтобы осуществлять съемку земной поверхности с высоким пространственным разрешением.