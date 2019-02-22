Свердловские силовики накрыли производство контрафактного Hennessy

Крупное производство контрафактного алкоголя накрыли в Свердловской области сотрудники регионального управления ФСБ.

Цех располагался в поселке Большая медведица Белоярского района: в нем была смонтирована производственная линию с кубовыми емкостями со спиртосодержащей жидкостью и укупорочными машинами.

"На территории участка, который арендовал уроженец Северной Осетии, во время спецоперации изъяли более шести тонн запрещенного к свободному обороту этилового спирта в пластиковой упаковке, а также расфасованной в стеклянную тару спиртосодержащей жидкости с этикетками продукции известных марок водки и коньяка", - сообщает пресс-служба силового ведомства.

На заводе трудились пять граждан Таджикистана, лишь один из которых находился на территории России законно.

Правоохранительные органы обыскали и склады в Екатеринбурге на улице 40 лет ВЛКСМ, куда свозили готовую нелегальную продукцию: обнаружено и изъято свыше 10 тонн алкоголя - 20 651 бутылок (преступники не постеснялись подделать даже такой бренд как Hennessy).

"Фальсификат изъят и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО", - проинформировали в управлении ФСБ.

Материалы по этому делу направлены в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области - там примут решение о возбуждении уголовного дела по статьями 171.1 и 238 УК РФ.