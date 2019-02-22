В Челябинске реконструируют железнодорожный вокзал

Весной здание железнодорожного вокзала в Челябинске ждет масштабное обновление. Планируется провести перепланировку первого этажа, модернизацию всех инженерных систем и реконструкцию платформ, сообщили в пятницу в пресс-службе ЮУЖД.

- В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг, - пояснили в пресс-службе. - Особое внимание будет уделено транспортной безопасности - на входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа. Будут модернизированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Кроме того, модернизация затронет и инженерные системы вокзала - отопление, освещение, энергоснабжение, пожаротушение.

Первый этаж вокзала условно поделят на две части: в правом крыле будет находиться кассовый зал, в левом - камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. На смену застекленным кассам, которые сегодня занимают большую часть помещения, придут кассы открытого типа с электронной очередью. В результате на первом этаже станет просторнее. Количество сидений в кассовой зоне увеличится до 120. А для маломобильных пассажиров будет обустроена комната ожидания.

На перроне планируется реконструкция трех платформ - их поднимут до уровня входа в вагоны и установят специальные навесы от дождя и солнца.

Отметим, что в начала этого года на вокзале уже внедрили систему электронной очереди. Пассажиры, получившие талон в терминале, могут спокойно ожидать приглашения к одному из кассовых окон.

Кстати

Здание железнодорожного вокзала в Челябинске было построено по индивидуальному проекту еще в 1965 году. В 2005 году была проведена его последняя реконструкция.