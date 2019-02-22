В Челябинской области скончалась воспитанница приюта

11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков. Следственный комитет региона начал проверку по факту гибели ребенка.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Владимир Шишков, девочка вернулась из школы и почувствовала себя плохо. Когда ее состояние резко ухудшилось, была вызвана "скорая". Врачи пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, не смогли.

"Каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти несовершеннолетней, на теле нет. По факту случившегося проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти", - сообщил Шишков.