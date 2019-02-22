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22.02.2019 13:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В тюменской клинике робот-хирург сшил пациенту новый мочевой пузырь

Текст: Татьяна Воробьева

Первую в УрФО роботизированную операцию по удалению мочевого пузыря и формированию вместо него резервуара из участка кишечника провели специалисты тюменского урологического центра.

Пациент - 58-летний мужчина - обратился к врачам в конце 2018 года. Обследование показало наличие опухоли в его мочевом пузыре - орган решено было удалить.

Как пояснил завотделением онкоурологии медико-санитарной части "Нефтяник" Алексей Пономарев, при раке удаление мочевого пузыря - цистэктомия - радикальная, но жизненно необходимая операция. Она довольно распространена во врачебной практике, но в то же время считается одной из сложных. "Учитывая особенности пациента, мы предложили провести первую в регионе роботическую операцию", - говорит доктор.

Фото: iStock
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Операцию провели при помощи робота-хирурга (таких высокотехнологичных хирургических установок в стране всего 28).

Благодаря этой системе, хирург при помощи консоли может управлять инструментами, находясь в другой комнате или даже в другой стране. На точности действий врача это никак не сказывается, даже наоборот.

"При робот-ассистированной операции минимизируется риск послеоперационных осложнений, сохраняется предстательная железа и, соответственно, половая функция пациента", - подчеркнули в пресс-службе клиники.

Операция продолжалась десять часов (в будущем когда врачи наберутся опыта, время манипуляций сократится на пару часов). Через три недели пациента выписали: сейчас он прекрасно себя чувствует.

"Я боялся, что буду тяжело отходить от наркоза, но все прошло отлично, даже не почувствовал ничего, когда проснулся", - сказал пациент и поблагодарил врачей.

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