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22.02.2019 16:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выпускники свердловских техникумов сдадут экспериментальные экзамены

Текст: Елена Миляева (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Выпускники и студенты 11 свердловских колледжей и техникумов в 2019 году примут участие в эксперименте: вместе с промежуточными и выпускными экзаменами им предстоит сдавать теоретические и практические нормативы для независимой оценки квалификации (НОК).

В пилотном проекте участвуют 102 человека из учебных заведений Екатеринбурга, Новоуральска, Ирбита и других городов.

Свердловская область стала одним из восьми российских регионов, где с прошлого года идет эксперимент по одновременному проведению государственной аттестации и НОК в учреждениях среднего профессионального образования. По словам главного специалиста по методической работе Межотраслевого центра развития квалификаций Светланы Шинявской, в 2018-м в эксперименте приняли участие 43 человека из пяти техникумов, которые квалифицировались по четырем профстандартам: сварщик, станочник широкого профиля, специалист по аддитивным технологиям и специалист по предоставлению парикмахерских услуг.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сдача экзаменов по стандартам будущей профессии дает студенту несомненные преимущества при трудоустройстве: работодатель может оценить качество образования и соответствия своим требованиям (как правило, крупные промышленные компании принимают участие в разработке этих стандартов). К 2024 году по схеме совмещения государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций должны работать не менее 80 процентов колледжей и техникумов Свердловской области.

Речь об этом шла на "круглом столе" в рамках заключительного этапа конкурса профмастерства в УрФО "Славим человека труда!" в номинации "Лучший электромонтер". За звание победителя боролись 16 работников крупнейших организаций промышленности и энергетики, а также 15 студентов.

- В конкурсе традиционно участвуют все шесть регионов округа. Глубоко восхищаюсь вашими умениями и навыками, вы обеспечиваете существование любого населенного пункта, любого общества, - отметил представитель аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Илья Горфинкель.

Победителями соревнований стали специалисты из Югры и Свердловской области. В молодежном этапе первыми стали студенты из Нижневартовска, Челябинска и Сургута

Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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