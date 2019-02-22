РФС: Игроки из Беларуси больше не будут легионерами в чемпионате России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение перестать считать легионерами игроков из Беларуси. Об этом на пресс-конференции заявил новый президент РФС Александр Дюков.

"Я поддерживаю это решение, - подчеркнул Александр Валерьевич. - К легионерам больше не относятся граждане союзного государства Беларуси. В том случае, если эти граждане могут играть в составе сборной Беларуси".

По мнению Дюкова, новый статус белорусских игроков может пойти на пользу российскому футболу.

"У нас много школ. Много ребят из них выпускаются, но часто им негде выступать на профессиональном уровне, - отметил новый глава РФС. - Может быть, новые шаги помогут им реализовать себя в клубах Беларуси".

На прошлой неделе в Сочи на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко с участием министров, курирующих направления культуры, спорта и образования, министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в российском чемпионате.