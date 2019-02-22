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22.02.2019 20:01
Рубрика: Общество

Роскосмос отправит туристов в космос на сутки

Текст: Ксения Колесникова
Роскосмос планирует отправлять туристов в суточный полет вокруг Земли на кораблях "Союз". А к МКС - запустить два новых модуля: многофункциональный лабораторный - в 2020 году, и научно-энергетический - в 2022-м. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время презентации Национального космического центра.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

- Мы планируем вместе с РКК "Энергия" летом 2020 года (надеюсь, задержки больше не будет) отправить к МКС новый модуль - это большое рабочее помещение для нашего экипажа, - рассказал Дмитрий Рогозин. - Соответственно у нас увеличивается на МКС рабочее пространство. И здесь мы можем коммерциализировать работу российского сегмента МКС. То есть профессиональный космос остается, эксперименты наши остаются. Но появятся и космонавты - непрофессионалы, любители. Первый контракт мы подписали, это два человека. Но мы планируем эту программу расширять: предлагаем более простой и по сценарию подготовки, и по реализации полет без посещения МКС. А, скажем, суточный полет вокруг Земли на корабле "Союз".

Фото: Роскосмос
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По словам Дмитрия Рогозина, этот корабль проявил себя с наилучшей стороны во всех сложных ситуациях и показал высочайшую степень надежности в космосе. "Союз" сможет летать на орбиту с туристами по "гагаринскому маршруту" и доставлять космонавтов на МКС.

Кроме того, в 2022 году планируется отправка к Международной космической станции научно-энергетического модуля. Это позволит нам получить независимость от американского сегмента.

- На МКС мы полностью обеспечиваем все системы жизнедеятельности экипажа, а американцы - имеют хорошую "энергетику". У нас своеобразный бартер. Если что-то произойдет в будущем, что-то изменится в планах администрации США, мы должны иметь полную гарантию, что мы будем вольны распоряжаться своим сегментом МКС, - подчеркнул Дмитрий Рогозин. -  2022 год - нам критически важно обеспечить энергетику на МКС за счет отправки туда нового модуля. И тогда, даже если американцы отделятся, или улетят на Луну, мы уже будем на МКС абсолютно самостоятельны.

Кстати, насчет полетов на Луну: для этого разрабатывается перспективный транспортный пилотируемый корабль "Федерация". Его летные испытания намечены на 2020 год. По словам Дмитрия Рогозина, это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной радиационной защитой.

- То есть он не под МКС, а под Луну и дальний космос, - отметил Дмитрий Рогозин. - Просто эксплуатировать его для МКС будет слишком затратно. Раньше мы его называли "Федерация". Теперь мы думаем назвать его более мужским названием - все таки корабль должен не как девочка называться.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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