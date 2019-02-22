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22.02.2019 19:10
Рубрика: Экономика

Роскосмос построит в Москве небоскреб-"ракету"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Здание Национального космического центра, где разместятся головной офис Роскосмоса, подразделения головных отраслевых институтов и другие объекты, будет напоминать ракету.

- Уже началась проработка эскизных проектов Национального космического центра - наши архитекторы предлагают делать одно высокое здание - оно должно напоминать ракету. В некоторых вариантах - сверхтяжелую ракету. Это здание должно восприниматься как символ "Роскосмоса", - рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра.

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Также в "высотке - ракете" планируется разместить ситуационный центр управления, которого у Роскосмоса раньше не было, новый Центр управления полетами, инженерные и конструкторские бюро... И это только лишь небольшая часть масштабного проекта. Национальный космический центр может быть полностью готов уже через 3,5 - 4 года. Он будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Центра имени Хруничева.

Здесь планируется создать экспериментальное производство со специализацией на водородной тематике. Производство третьей водородной ступени ракеты-носителя "Ангара-А5В", кислородно-водородного разгонного блока РН тяжелого класса, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса...

Кроме того, продолжится производство ракеты-носителя "Протон". Планируется разместить производство "Ангары". В планах - создание не менее двух ракет-носителей этого типа в год. Абсолютно все производство будет экологически "чистым". Благодаря модернизации, отказу от избыточных площадей, переходу на современные технологии тепло, электро и водоснабжения, ежегодная экономия составит более 600 миллионов рублей.

При этом высвобождается огромная территория, на которой будет размещен аэрокосмический кластер с предприятиями, производящими новые сплавы, приборы, микроэлектронику, композитные материалы...

Фото: РИА Новости
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По словам Дмитрия Рогозина, основные расходы на строительство научно-производственного кластера и инфраструктуру возьмет на себя Москва. В планах, в частности, строительство четырех мостов через Москву-реку, которые соединят территорию центра с другими районами столицы. Также Национальный космический центр будет соединен скоростным транспортом с подмосковным Королевым.

Таким образом, на территории Центра имени Хруничева планируется создать более 20 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, привлекать к работе в центре молодых специалистов, установить достойные зарплаты. Здесь же разместятся базовые кафедры ведущих вузов. Например, МГТУ им. Баумана.

"Подготовка кадров, смена поколений для нас крайне важны. С такими зарплатами, какие сегодня существуют на некоторых предприятиях Роскосмоса, - мы не сможем привлечь молодых высококвалифицированных специалистов, - рассказал Дмитрий Рогозин. - Зарплата должна быть на 10 процентов выше средней по региону".

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство "Роскосмос"
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