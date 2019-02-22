Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля

Пятница, 22 февраля будет коротким рабочим днем, а дополнительный выходной за попадающий на субботу День защитника Отечества россияне отгуляют в мае. Об этом напомнила пресс-служба Роструда.

"В этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с 23 февраля на 10 мая", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Роструде уточнили, что дополнительных выходных в феврале нет, но у тех, кто трудится в течение стандартной пятидневки, есть право завершить предпраздничный рабочий день на час раньше, чем обычно.

Следующие "каникулы" в России пройдут с 8 по 10 марта. А благодаря перенесенному с февраля выходному в мае граждане будут отдыхать не только с 1-го по 5-е число, но и с 9-го по 12-е.