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22.02.2019 11:17
Рубрика: Экономика

Счетная палата: Росреестр не перешел вовремя на систему ЕГРН

Текст: Роман Маркелов

Росреестр не уложился в установленные сроки с переходом на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Об этом говорится в релизе, опубликованном Счетной палатой.

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Работы по созданию этой системы Росреестр ведет с 2014 года, она должна заменить восемь программных комплексов, обеспечивающих автоматизацию работы службы госрегистрации. На дату проверки Счетной палаты она обошлась бюджету в 1,9 миллиарда рублей.

Непосредственно к внедрению ФГИС ЕГРН Росреестр приступил в ноябре 2017 года, плавное переключение на систему должно было состояться к 29 августа 2018 года. Однако полный переход не завершен до сих пор, указала Счетная палата. "На сегодняшний день в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, государственные услуги оказываются и ведутся на основе унаследованных систем", - говорит зампред Счетной палаты Вера Чистова.

Счетная палата отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. В 2018 году срок внедрения системы переносился три раза, с августа Росреестр приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных "Ростелекома". На тот момент ФГИС ЕГРН работала в 51 регионе, говорится в релизе. Окончательные сроки внедрения системы на момент проверки определены не были.

Фото: depositphotos.com
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"Мы разработали новый план, где предусмотрены уже 3 центра обработки данных. Работы над реализацией этой модели идут с 7 февраля", - приводится в релизе цитата замминистра экономического развития - руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко. В соответствии с решениями правительства полный переход произойдет к декабрю 2019 года.

ФГИС ЕГРН - это совокупность модулей-подсистем, обеспечивающих исполнение государственных функций и предоставление госуслуг подразделениями Росреестра при госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем.

Экономика Недвижимость Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минэкономразвития Росреестр Регистрация прав на недвижимость
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