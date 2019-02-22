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22.02.2019 08:28
Рубрика: В мире

Семь судей в Киргизии стали фигурантами уголовного дела о коррупции

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Сразу семь судей инстанций разного уровня стали фигурантами уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Киргизии. Спецслужбы утверждают, что служители Фемиды выносили решения в пользу организованных преступных группировок, занимавшихся рейдерскими захватами имущества иностранных инвесторов. О каких конкретно фактах идет речь, официальные источники пока умалчивают.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По данным Антикоррупционной службы Госкомитета национальной безопасности республики, работники судебной системы выносили решения, которые и позволяли преступникам заниматься отъемом чужой собственности. Пикантность ситуации в том, что рейдеры захватывали объекты, принадлежащие инвесторам, привлекаемым республикой в горнодобывающую отрасль, развитие которой называется в Киргизии стратегически важной задачей.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту коррупции, стали три действующих судьи Бишкекского городского суда, а также три действующих и один бывший судья Верховного суда Киргизии. Каждому из них грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Немногим ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности, на котором потребовал навести порядок в сфере недропользования и отметил высокие коррупционные риски в горнодобывающей отрасли.

В мире экс-СССР Киргизия
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