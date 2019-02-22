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Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

Ситуация на реке Бурея стабилизирована

21 февраля в медиацентре "РГ" прошла пресс-конференция на тему "Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня".

В пресс-конференции принимали участие:

- Вадим Анатольевич Никаноров, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов;

- Юрий Евгеньевич Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета;

- Макаров Андрей Валентинович, руководитель Амурского бассейнового водного управления.

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В декабре прошлого года в средней части Бурейского водохранилища произошел сход оползня. Образовался завал протяженностью по гребню около 740 метров и переменной шириной от 100 до 500 метров. Превышение по гребню завала над естественным уровнем ледового покрова водохранилища составлял от 10 до 60 метров. Глубина водохранилища в указанном месте составляла от 70 до 80 метров. Река Бурея была полностью перекрыта. 25 декабря сотрудниками управления эксплуатации Бурейского водохранилища был организован выезд на место завала для оценки ситуации. В ходе осмотра по ходу движения оползня были отмечены обезлесенные береговые склоны, растущие деревья и дерновой слой были смыты волновым воздействием. Общий объем горной породы обрушенного склона составил 3-4 миллиона кубометров. В том числе надводная часть была около трех миллионов кубометров.

Дальнейший рост уровня Бурейского водохранилища в верхней части грозил возможным подтоплением населенных пунктов в Верхнебурейском районе, а также объектов Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, существовал риск перелива через завал воды и резкого уровня суточных уровней у плотины, что могло сказаться на наполнении нижней части Бурейского водохранилища и работе ГЭС в целом.

Как заверил врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никоноров, на сегодняшний день гидрологическая обстановка на реке Бурея и Бурейском водохранилище стабильная.

Фото: Алексей Махинов
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"В результате выполненных Минобороны работ по обустройству прорези в центре оползня, прошедшего в декабре 2018 года, восстановлен водообмен между двумя изолированными частями Бурейского водохранилища, - комментирует Никоноров. - Осуществляется сработка объема воды, аккумулированной ранее в верхней части Бурейского водохранилища, в связи с чем наблюдается снижение уровня  воды у села Чекунда".

Бурейская ГЭС в настоящий момент работает в штатном режиме. Уровень воды в верхнем бьефе Бурейского гидроузла по состоянию на 21 февраля составлял 246,7 метра, расход через Бурейский гидроузел 700 кубометров в секунду. Приток к створу ГЭС 450 кубометров в секунду.

При введении режима ЧС в районе Бурейского водохранилища, с целью контроля ситуации будут созданы две группы специалистов, которые во время прохождения паводка будут постоянно мониторить состояние водохранилища. Одна группа будет работать в районе завала, вторая группа будет работать в районе села Чекунда.

Однако, как утверждает Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета, в настоящий момент проблем по подтоплению населенных пунктов или объектов экономики, расположенных вблизи Бурейского водохранилища, не наблюдается.

Общество Природа Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях РГ-Видео
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