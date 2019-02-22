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22.02.2019 11:44
Рубрика: Экономика

Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей - за такую цену в феврале можно снять четырехкомнатную квартиру с видом на Зачатьевский монастырь. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Особенность февральского рейтинга в том, что почти все дорогие квартиры оказались рядом со станцией метро "Кропоткинская". Причем максимальная ставка найма февраля превысила январский показатель на 150 тысяч рублей.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Возглавила рейтинг квартира из четырех комнат площадью 173 кв. м в Хамовниках, которая сдается за 800 тысяч рублей в месяц. Квартира с панорамным остеклением расположена в 1-м Зачатьевском переулке рядом с метро "Кропоткинская". Для комфортного проживания есть вся мебель и бытовая техника. Кроме этого, в доме имеется спортзал, бассейн и подземный паркинг с лифтом. При этом найм машино-места оплачивается отдельно.

На второй строчке рейтинга квартира площадью 215 кв. м за 650 тысяч рублей. Пятикомнатная квартира в ЖК "Новая Остоженка" была лидером январского рейтинга. В ней три спальни, гостиная-студия, кабинет, четыре санузла и две гардеробные. Вся мебель и бытовая техника в квартире от ведущих мировых брендов. А аренда машино-места в подземном паркинге включена в стоимость.

На третьем месте четырехкомнатная квартире площадью 161 "квадратов" в элитном ЖК "Парк Палас" в Хилковом переулке. Жилье можно снять за 500 тысяч рублей в месяц. В квартире есть кухня оборудованная гарнитуром и набором бытовой техники, но остальные комнаты без мебели. Найм двух машино-мест в подземном паркинге входит в стоимость аренды.

Фото: Photoxpress
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Четвертое место у шестикомнатной квартиры площадью 230 кв. м в Благовещенском переулке за 400 тысяч рублей в месяц. Жилье с авторским ремонтом сдается впервые. В квартире есть просторная гостиная с обеденной зоной и функциональной кухней, три спальни и две комнаты свободного назначения. Придомовая территория огорожена, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Машино-место также включено в стоимость найма.

Пятое место заняла четырехкомнатная квартира, которая также сдается впервые, за 380 тысяч рублей. Площадь жилья - 222 "квадратов". Квартира расположена на мансардном этаже в дореволюционном особняке на Остоженке, рядом со станцией метро "Кропоткинская". На первом уровне квартиры - просторная гостиная, кухня-столовая, оснащенная всей необходимой бытовой техникой от знаменитых европейских производителей, спальня-кабинет и санузел. На втором уровне находятся две спальни, каждая со своим санузлом, постирочная, гардеробная.

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