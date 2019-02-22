Слова адмирала ВМС США о сдерживании РФ в Арктике назвали популизмом

Заявления командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Соединенные Штаты не допустят господства России и Китая в Арктике, - это популизм и пропаганда, считает военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Арктика и Северный морской путь находятся в зоне экономических интересов России. Этот путь гораздо выгоднее чем тот, который идет через Суэцкий канал и Красное море, находящиеся, фактически, под контролем США. Им не хочется, чтобы появился новый конкурент, и поэтому они начинают выдумывать различные предлоги: сейчас мы в Арктике наведем порядок. Но говорить они могут что угодно", - отметил эксперт.

По его словам, американская армия плохо подготовлена к действиям в арктической зоне. "Нет простейшей экипировки для солдат, которые должны нести службу в арктических гарнизонах, нет авиационной техники, предназначенной для работы при экстремально низких температурах, нет надводных кораблей, которые могли бы уверенно действовать в арктических широтах. Нет даже ледоколов в количестве, достаточном для обеспечения прохождения караванов и ударных групп", - пояснил Алексей Леонков.

Чтобы создать необходимую экипировку и технику нужны деньги и ресурсы. "Распыление ресурсов для Соединенных Штатов с их госдолгом выглядит проблематичным. У них также нет опыта боевых действий в Арктике. Учения, проводившиеся в районе Норвегии, показали, что на самом деле страны НАТО не готовы вести боевые действия в арктических широтах. Мало того, что отсутствует взаимодействие и понимание того, с чем они могут столкнуться. Их техника отказывалась работать. Да, какой-то опыт они получили, но чтобы противостоять нам им нужно серьезно готовиться. В России уже завершается формирование арктической группировки войск, которая будет обеспечивать безопасность Северного морского пути", - сказал военный эксперт.

Даже если Соединенные Штаты найдут деньги на создание полноценной арктической группировки, ее формирование и оснащение может занять от 5 до 15 лет, уверен Алексей Леонков.

Напомним, ранее адмирал ВМС США Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты выступают за свободное пользование Арктикой и Северным морским путем и не позволят России и Китаю господствовать в регионе.