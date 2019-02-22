США грозят России и Китаю в Арктике

Соединенные Штаты выступают за свободное пользование Арктикой и Северным морским путем и не позволят России и Китаю господствовать в регионе - такую доктрину озвучил очередной американский военный.

"Мы видим значительную активность Китая и России, и русские считают Арктику своей территорией. На самом деле это международная территория, и в связи с этим мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой", - полагает командующий военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Его слова приводит журнал Washington Examiner.

По мнению высокопоставленного военного, регион должен использоваться всеми странами Арктического совета, и "никто не имеет права претендовать на него". При этом американский адмирал, видимо, забыл, что Арктический совет - это международный форум, главной задачей которого является защита уникальной природы северной полярной зоны и самобытности северных народов. Принадлежность территориальных вод и размеры эксклюзивной экономической зоны, в том числе в Северном Ледовитом океане, регламентируются соответствующими международными соглашениями и рассматриваются соответствующими органами и комиссиями по морскому праву в рамках Организации Объединенных Наций.

Фогго тем не менее отметил, что американские компании пока не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как его глубина слишком мала для их судов.

В ноябре 2018 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, обвиняя Россию в наращивании своего военного присутствия в Арктике, не исключил возможности превращения региона в зону конфликта в будущем.