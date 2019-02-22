США грозят России и Китаю в Арктике

Новости

В Волгограде детского врача осудили на 10 лет за наркотики 09:07
Нижний Новгород сковало в 9-балльных пробках после снегопада 09:05
Уникальную полноприводную "восьмерку" продают за 2,5 млн рублей 09:00
Семь судей в Киргизии стали фигурантами уголовного дела о коррупции 08:28
На Алтае водитель пассажирского автобуса умер за рулем 08:22
Испанка насмерть отравилась в мишленовском ресторане 08:20
Боли в спине и шее назвали признаками опасного заболевания 07:35
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай 07:31
В Белогорске начали укреплять мост над Транссибом 07:02
Запуск "Союза" со спутниками OneWeb перенесен 06:48
В Индонезии спустя 38 лет найдена самая большая пчела в мире 06:22
Названа причина роста сердечных приступов у молодых женщин 06:18
В Бурейском районе Приамурья снят введенный из-за оползня режим ЧС 06:15
В США подсудимый избил адвоката в зале суда после оглашения приговора 06:09
Власти египетского Шарм-эш-Шейха воздвигнут вокруг курорта барьер 05:38
Жителя Улан-Удэ вывезли за город в багажнике и пытали 05:33
В приморском заповеднике четвертый день не могут потушить пожар 05:23
На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину 05:07
Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропала косатка 04:38
Три человека пострадали во время землетрясения в Японии 04:27
Белый дом решил оставить в Сирии "миротворческую группу" 03:47
Порошенко назвал Малевича "украинским" художником 03:37
Сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения 03:15
Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии 03:02
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 08:58
Рубрика: В мире

США грозят России и Китаю в Арктике

Текст: Иван Карташов
Соединенные Штаты выступают за свободное пользование Арктикой и Северным морским путем и не позволят России и Китаю господствовать в регионе - такую доктрину озвучил очередной американский военный.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы видим значительную активность Китая и России, и русские считают Арктику своей территорией. На самом деле это международная территория, и в связи с этим мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой", - полагает командующий военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Его слова приводит журнал Washington Examiner.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике

По мнению высокопоставленного военного, регион должен использоваться всеми странами Арктического совета, и "никто не имеет права претендовать на него". При этом американский адмирал, видимо, забыл, что Арктический совет - это международный форум, главной задачей которого является защита уникальной природы северной полярной зоны и самобытности северных народов. Принадлежность территориальных вод и размеры эксклюзивной экономической зоны, в том числе в Северном Ледовитом океане, регламентируются соответствующими международными соглашениями и рассматриваются соответствующими органами и комиссиями по морскому праву в рамках Организации Объединенных Наций.

Фогго тем не менее отметил, что американские компании пока не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как его глубина слишком мала для их судов.

В ноябре 2018 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, обвиняя Россию в наращивании своего военного присутствия в Арктике, не исключил возможности превращения региона в зону конфликта в будущем.

Песков: Путин может обсудить тему Арктики на встрече с правительством
В мире США Арктика: битва за ресурсы Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию