Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в пятницу на брифинге в Москве, заявила, что Соединенные Штаты перебрасывают к границам Венесуэлы спецсилы и технику. Она также поделилась имеющейся информацией о планах Вашингтона приобрести у одной из восточноевропейских стран оружие для его последующей передачи венесуэльской оппозиции.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - заявила Захарова, отметив, что подготовка провокации ведется Соединенными Штатами по всем правилам военной науки.

Так, в распоряжении российского внешнеполитического ведомства имеется информация, что компании из Соединенных Штатов и ряда стран Североатлантического альянса прорабатывают возможность приобретения в одном из государств Восточной Европы крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи в руки венесуэльской оппозиции. Речь идет о крупнокалиберных пулеметах, подствольных гранатометах, переносных ЗРК, а также о боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. "Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Доставку груза на территорию Венесуэлы планируется осуществить в начале марта несколькими партиями транзитом через территорию соседнего государства. Для этих целей будут использована транспортная авиация международной экспедиторской компании. Захарова обратила отдельное внимание, что в данной истории прослеживается украинский след. "В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что США сознательно обостряют всю ситуацию в этой южноамериканской стране. "В Вашингтоне в своих планах, как мы понимаем, будут идти до конца. Будет ли развязка кровавой - в общем-то никого уже не смущает".

В субботу исполнится первый месяц с того дня, как председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хаун Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. И хотя США и их союзники в Латинской Америке в тот же день признали его легитимность, венесуэльская армия не поддержала мятеж и осталась на стороне Николаса Мадуро.