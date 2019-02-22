Стало известно, на сколько вырастут пенсии в апреле

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Минтруд определил, что повышены они будут на два процента.

Проект постановления правительства на этот счет размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен документ Минтрудом России. Как будут пересчитывать пенсии в соответствии с Посланием президента По закону о государственном пенсионном обеспечении, социальные пенсии повышаются раз в год, с 1 апреля, настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. По данным Росстата, за прошлый год он составил 8 483 рубля. Годом раньше он был 8 315 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на два процента. Значит, на столько вырастут и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. В частности, пенсии повысятся у военнослужащих, участников Великой отечественной войны, людей, пострадавших от радиационных катастроф и других категорий получателей. Всего пенсия вырастет с 1 апреля у четырех миллионов россиян.