Стало известно, на сколько вырастут пенсии в апреле

Проект постановления правительства на этот счет размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен документ Минтрудом России.
По закону о государственном пенсионном обеспечении, социальные пенсии повышаются раз в год, с 1 апреля, настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. По данным Росстата, за прошлый год он составил 8 483 рубля. Годом раньше он был 8 315 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на два процента. Значит, на столько вырастут и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные.
В частности, пенсии повысятся у военнослужащих, участников Великой отечественной войны, людей, пострадавших от радиационных катастроф и других категорий получателей. Всего пенсия вырастет с 1 апреля у четырех миллионов россиян.