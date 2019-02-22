Субсидия на поддержку кинематографа будет увеличена на 1 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2019 года увеличить на 1 млрд рублей ежегодно размер бюджетной субсидии на поддержку отечественного кино.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале Кремля. Отмечается, что поручение было дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству, прошедшего 15 декабря прошлого года.

Кроме того, было поручено наделить Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии возможностью оказывать финансовую поддержку "производства и проката национальных фильмов" для детей, а также семейных фильмов, авторских национальных анимационных фильмов "ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", говорится в документе.