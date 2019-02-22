Топилин объявил об увеличении выплат по уходу за детьми-инвалидами

Минтруд России подготовил проект указа президента об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы с 5,5 рублей до 10 тысяч рублей. Об этом 22 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Проект документа уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства", - отметил Топилин.

В Минтруде поясняют: право на эту выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают и ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы. В стране это пособие получают порядка 470 тысяч человек.

"Повышение произойдет с 1 июля этого года, - добавил глава Минтруда. - Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь текущего года составят 13,5 млрд. рублей. Данное повышение будет отражено в бюджете ПФР".