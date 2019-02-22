Трамп готов ответить на запрет конгресса строить стену на границе

Возможный запрет конгресса США строить стену на границе с Мексикой не остановит президента страны Дональда Трампа. Он к этому готов и планирует сразу же наложить вето на решение конгрессменов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Напомним, что ранее днем демократы, которых в конгрессе большинство, уже объявили о своих намерениях внести проект резолюции, запрещающей президенту принимать решение о строительстве стены в обход конгресса​​​.

Ранее конфликт из-за финансирования строительства стены уже проводил к 35-дневному бюджетному кризису, когда из-за отсутствия финансирования частично приостановили работу многие федеральные учреждения.