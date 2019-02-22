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22.02.2019 10:26

Ученые представили новые технологии импортозамещения в ТЭК

Текст: Георгий Панин
Фото: Георгий Панин/РГ Фото: Георгий Панин/РГ
Фото: Георгий Панин/РГ

В Югре в рамках форума "Нефтяная столица" прошла выставка инновационных проектов в области ТЭК "Инновации. Развитие - 2019". Ее главная цель - импортозамещение технологии добычи нефти. На ней представили идеи и разработки в ТЭК, новое оборудование и технологии, инновации в области энергосбережения, экологии, а также инфраструктуры поддержки и продвижения специализированных проектов.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
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В частности, на выставке был подготовлен VR-тур для тех людей, которые никогда не были на месторождении. В режиме виртуальной реальности можно было увидеть весь путь добычи нефти и попасть в центр управления, откуда ведется контроль и руководство над всеми процессами от добычи до транспортировки сырья.

"Такие выставки очень полезны для нефтяной отрасли, особенно в эпоху санкций, - рассказала "Российской газете" Наталья Мильчакова, аналитик нефтяного рынка. - Еще совсем недавно больше половины оборудования, которое используют российские нефтяники, было импортным. Сейчас технологии с Запада стали замещать аналогами из Китая, Южной Кореи, Индии, и, что особенно важно, Беларуси. Кроме того, российские нефтяные компании сейчас сами вкладывают деньги в технологии, оборудование и перспективные инновационные проекты. Так, оставшись из-за санкций без инвестиций Shell, отечественные нефтяники стали сами инвестировать в технологии по добыче сланцевой нефти, для этой цели в Югре даже был создан технологический центр "Бажен".

Но если новые технологии, представленные на выставке, только начинают внедрять в процесс по освоению месторождений, то уникальная инновационная разработка "Цифровой двойник" уже сейчас активно используется на Приобском месторождении.

У этой системы нет аналогов в мире. "Цифровой двойник" - это программное обеспечение, разработанное с использованием технологии искусственного интеллекта. Это набор гибридных цифровых моделей: от погружных насосов на скважинах до пункта коммерческой сдачи нефти. Теперь геологам, технологам, трубопроводчикам и другим экспертам различных направлений деятельности не нужно ездить на месторождение, чтобы контролировать его работу. Все происходит дистанционно.

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Процесс напоминает обстановку в центре управления полетами. На стене висит большой экран, на котором все вышеперечисленные специалисты могут в реальном времени видеть все основные показатели скважин и управлять ими. Здесь указаны показатели производственной безопасности, добычи, закачки, утилизации сырья, экономические и эксплуатационные данные.

Эксперты и гости форума "Нефтяная столица" уверены, что благодаря инновационным разработкам молодых ученых, России окончательно удастся решить проблему импортозамещения в ТЭК.

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