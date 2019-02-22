Украинские претендентки "Евровидения": Украина просто потеряла Крым

Финалистки украинского национального отборочного конкурса в "Евровидение" солистки группы Anna Maria, выступая на местном телеканале ATR, отказались признавать события в Крыму в 2014 году "агрессией России против Украины". В интервью телеканалу уроженки полуострова высказали свое мнение, что Киев просто упустил Крым.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Мы когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано", - приводит слова одной из финалисток портал Strana.ua.

Попытки ведущего склонить артисток к политически ангажированным заявлениям, результата не дали.

"Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", - сказали сестры.

После интервью в социальных сетях на дуэт обрушилась целая волна псевдопатриотической критики и оскорблений. Украинский поп-дуэт Anna Maria, был основан в 2004 году сестрами Анной и Марией Опанасюк, которые родились и выросли в Крыму, но в настоящее время живут в Киеве. Группа прошла в финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", решающий этап которого пройдет в субботу в Киеве.