Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла

Ушел ещё один яркий американский итальянец - на 73-м году жизни от рака печени скончался Винни Велла.

BREAKING Sopranos and Casino star Vinny Vella dies aged 72 https://t.co/O0xoKO9jm7 pic.twitter.com/v5FgVrgyLw — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 21 февраля 2019 г.

Печальное известие сообщает TMZ. Умер Винни еще в среду, но объявлено об этом было позднее.

Информацию подтвердили и на странице актера в Facebook, уточнив, что прощание с Веллой состоится в понедельник в Нью-Йорке.

Сын актера - Винни Велла-младший прокомментировал утрату: "Земля пухом моему отцу. Я так тебя люблю, моё сердце разбито. Ты больше не чувствуешь боли и не страдаешь, па. Я тебя люблю".

В первую очередь Винни Вела-старший известен как исполнитель роли Джимми Петрилле в хите HBO "Клан Сопрано". Колоритный персонаж появился в первом сезоне и отметился в нескольких эпизодах.

Также он снялся в классическом фильме Мартина Скорсезе "Казино", "Ирландце", картинах Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты" и других лентах.