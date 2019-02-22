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Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла

ТВ и сериалы
    22.02.2019, 01:41
Текст:   Козьма Лоханкин

Ушел ещё один яркий американский итальянец - на 73-м году жизни от рака печени скончался Винни Велла.

Печальное известие сообщает TMZ. Умер Винни еще в среду, но объявлено об этом было позднее.

Информацию подтвердили и на странице актера в Facebook, уточнив, что прощание с Веллой состоится в понедельник в Нью-Йорке.

Сын актера - Винни Велла-младший прокомментировал утрату: "Земля пухом моему отцу. Я так тебя люблю, моё сердце разбито. Ты больше не чувствуешь боли и не страдаешь, па. Я тебя люблю".

В первую очередь Винни Вела-старший известен как исполнитель роли Джимми Петрилле в хите HBO "Клан Сопрано". Колоритный персонаж появился в первом сезоне и отметился в нескольких эпизодах.

Также он снялся в классическом фильме Мартина Скорсезе "Казино", "Ирландце", картинах Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты" и других лентах.

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