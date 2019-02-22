В Будапеште украинский закон об образовании назвали полуфашистским

Глава администрации премьер-министра Венгрии в ранге министра Гергей Гуляш на пресс-конференции выразил надежду, что новое украинское правительство, которые придет к власти в результате мартовских выборов, изменит свою позицию в отношении прав украинских национальных меньшинств в языковой сфере и откажется от полуфашистского закона об образовании.

"В настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств", - заявил Гуляш и выразил надежду, что венгерским властям, которые не могут найти общий язык с нынешней властью по этому вопросу, удастся "достучаться" до будущей администрации. Слова министра передает ТАСС.

Отношения Киева с Будапештом серьезно ухудшились в сентябре 2017 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании". Согласно ему, с 2020 года весь процесс обучения на территории страны должен будет вестись только на украинском языке. Через некоторое время Конституционный суд страны лишил венгерский язык статуса регионального.

На этом фоне, а также до изменения позиций украинского руководства по отношению к венгерскому языку, Будапешт продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины. Венгрия уже официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.