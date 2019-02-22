В Индонезии спустя 38 лет найдена самая большая пчела в мире

Исследовательская группа североамериканских и австралийских биологов обнаружила гигантскую пчелу-самку Уоллеса (Megachile pluto), живущую в гнезде термитов на дереве, на расстоянии более двух метров от земли, сообщает The Guardian.

Открытие было сделано на необитаемых индонезийских островах в Северной Молуккской области. Последний раз пчелу видели в 1981 году и ученые считали этот вид вымершим.

"Было просто потрясающе видеть этого "летающего бульдога", которого мы больше не мечтали увидеть, - сказал Клей Болт, фотограф-эксперт, входивший в состав группы. - На самом деле было просто невероятно увидеть, насколько красив и велик этот вид в жизни, услышать, как его гигантские крылья с грохотом проносятся мимо моей головы".

Гигантская пчела может достигать почти 4 см в длину, размах ее крыльев составляет 6 сантиметров. Впервые она стала известна науке в 1858 году, когда британский исследователь и натуралист Альфред Рассел Уоллес открыл ее на тропическом индонезийском острове Бакан.

Он описал самку пчелы как "большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, похожими на жука-оленя". Несмотря на свои размеры, пчела долгое время оставалась неуловимой. Известно, что она при помощи своих больших челюстей создает гнезда при помощи древесной смолы внутри насыпей термитов.

Среда обитания пчелы находится под угрозой из-за массового вырубки лесов для нужд сельского хозяйства в Индонезии, а ее размер и редкость делают ее объектом для коллекционеров.