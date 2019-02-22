В Иране арестовали 13 боевиков, планировавших теракты в общественных местах

Спецслужбы Ирана арестовали 13 человек, подозреваемых в принадлежности к международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении министерства информации (безопасности) Исламской Республики.

По его данным, спецорганам ИРИ удалось идентифицировать две террористические ячейки в иранской западной провинции Курдистан. Боевики планировали осуществление терактов в общественных местах, а также покушения на религиозных деятелей провинции.

У арестованных изъяты мины-ловушки, оружие и боеприпасы. Сообщается, что некоторые из боевиков прошли подготовку за пределами Ирана.