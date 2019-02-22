В Китае приготовились к приезду бронепоезда Ким Чен Ына

В приграничных с КНДР районах Китая введены меры, которые свидетельствуют о подготовке к приезду спецпоезда лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это добавило спекуляций в пользу версии о том, что Ким на встречу с Дональдом Трампом может поехать на своем личном поезде. Речь идет о бронированном составе. Впрочем, специалисты предупреждают, что даже если поезд действительно проследует в Ханой, это не означает, что Ким в нем будет находиться.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое должен пройти второй американо-межкорейский саммит, где Дональд Трамп и Ким Чен Ын намерены обсудить вопросы ядерного разоружения и улучшения отношений. В настоящий момент полным ходом идет согласование последних организационных деталей, а также содержание конкретных договоренностей, которые должны подписать лидеры.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Енхап" со ссылкой на свои источники, в китайском городе Даньдун перестали бронировать номера и стали отменять уже ранее сделанные брони в отелях, с которых открывается хороший вид на приграничный железнодорожный мост, соединяющий китайский берег с Северной Кореей.

"С 21 февраля в тех гостиницах перестали бронировать номера на 23 и 24 февраля, а с 22 февраля перестали принимать иностранцев и отменяют их бронь, если они это сделали заранее", - сообщает "Енхап". Власти КНР так делают обычно, когда ожидается приезд спецпоезда лидера КНДР Ким Чен Ына, так как ранее в подобных гостиницах скапливались иностранные журналисты, ожидая момента, чтобы первыми сообщить о поездке Кима. Через Даньдун проходит железнодорожная ветка, напрямую идущая в Пхеньян, и именно по ней лидеры КНДР ездят с визитами в Пекин, когда выбирают поезд, а не самолет.

Подобные действия были восприняты как доказательством того, что Ким Чен Ын в своей ближайшей зарубежной поездке в Ханой на встречу с Дональдом Трампом действительно может воспользоваться поездом. Если все эти предположения верны, то, учитывая расстояние от границы КНДР до границы с Вьетнамом, уже 23 февраля спецпоезд Кима должен проследовать через Даньдун.

Впрочем, эксперты тут же предупреждают, что даже проход поезда не будет означать, что в нем обязательно будет находиться Ким Чен Ын. Вполне возможны варианты, что Ким использует железнодорожный вариант только на части маршрута, например, из Ханоя в Северную Корею, а туда полетит на самолете.

Есть и другие предположения. Некоторые полагают, что Ким Чен Ын повторит маршрут и схему визита своего деда Ким Ир Сена, который в 1958 году также посетил Вьетнам. Ким Ир Сен тогда на поезде из КНДР добрался до расположенного на самом юге Китая города Гванчжоу, а уже оттуда на самолете долетел до Ханоя.

Правда, вполне может быть, что на поезде внук проедет весь или почти весь путь. Стало известно, что представители КНДР осмотрели на днях приграничную с Китаем провинцию Лангшон на северо-востоке Вьетнама и одноименный город. Потому не исключено, что Ким Чен Ын в Лангшоне с поезда пересядет на автомобиль и на нем доберется до Ханоя.

Если же Ким Чен Ын действительно пересечет в ближайшие дни границу с Китаем на поезде, то он, скорее всего, на короткое время остановится в Пекине для проведения встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, а потом поедет дальше на юг.

Но озвучен и вариант, что в Пекине Ким пересядет в предоставленный Китаем правительственный спецсамолет. Именно так произошло, когда Ким Чен Ын летел на свой первый саммит с Дональдом Трампом в июне прошлого года. Ким долетел на своем самолете до Пекина, а там уже пересел в китайский борт, на котором и прибыл в Сингапур.