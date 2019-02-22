В Китае приготовились к приезду бронепоезда Ким Чен Ына

Новости

Власти египетского Шарм-эш-Шейха воздвигнут вокруг курорта барьер 05:38
Жителя Улан-Удэ вывезли за город в багажнике и пытали 05:33
В Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья четвертый день тушат пожар 05:23
На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину 05:07
Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропала косатка 04:38
Три человека пострадали во время землетрясения в Японии 04:27
Вашингтон оставит в Сирии "миротворческую группу" из 200 человек 03:47
Порошенко назвал Малевича "украинским" художником 03:37
Сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения 03:15
Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии 03:02
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу 02:36
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро "Тропарево" 02:35
Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit 01:58
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 01:27
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 04:48
Рубрика: В мире

В Китае приготовились к приезду бронепоезда Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В приграничных с КНДР районах Китая введены меры, которые свидетельствуют о подготовке к приезду спецпоезда лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это добавило спекуляций в пользу версии о том, что Ким на встречу с Дональдом Трампом может поехать на своем личном поезде. Речь идет о бронированном составе. Впрочем, специалисты предупреждают, что даже если поезд действительно проследует в Ханой, это не означает, что Ким в нем будет находиться.
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета

Напомним, 27-28 февраля в Ханое должен пройти второй американо-межкорейский саммит, где Дональд Трамп и Ким Чен Ын намерены обсудить вопросы ядерного разоружения и улучшения отношений. В настоящий момент полным ходом идет согласование последних организационных деталей, а также содержание конкретных договоренностей, которые должны подписать лидеры.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Как готовится встреча Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме

Как сообщило южнокорейское информагентство "Енхап" со ссылкой на свои источники, в китайском городе Даньдун перестали бронировать номера и стали отменять уже ранее сделанные брони в отелях, с которых открывается хороший вид на приграничный железнодорожный мост, соединяющий китайский берег с Северной Кореей.

"С 21 февраля в тех гостиницах перестали бронировать номера на 23 и 24 февраля, а с 22 февраля перестали принимать иностранцев и отменяют их бронь, если они это сделали заранее", - сообщает "Енхап". Власти КНР так делают обычно, когда ожидается приезд спецпоезда лидера КНДР Ким Чен Ына, так как ранее в подобных гостиницах скапливались иностранные журналисты, ожидая момента, чтобы первыми сообщить о поездке Кима. Через Даньдун проходит железнодорожная ветка, напрямую идущая в Пхеньян, и именно по ней лидеры КНДР ездят с визитами в Пекин, когда выбирают поезд, а не самолет.

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Корея
СМИ: Ким Чен Ын посетит Южную Корею в конце марта-начале апреля

Подобные действия были восприняты как доказательством того, что Ким Чен Ын в своей ближайшей зарубежной поездке в Ханой на встречу с Дональдом Трампом действительно может воспользоваться поездом. Если все эти предположения верны, то, учитывая расстояние от границы КНДР до границы с Вьетнамом, уже 23 февраля спецпоезд Кима должен проследовать через Даньдун.

Впрочем, эксперты тут же предупреждают, что даже проход поезда не будет означать, что в нем обязательно будет находиться Ким Чен Ын. Вполне возможны варианты, что Ким использует железнодорожный вариант только на части маршрута, например, из Ханоя в Северную Корею, а туда полетит на самолете.

Есть и другие предположения. Некоторые полагают, что Ким Чен Ын повторит маршрут и схему визита своего деда Ким Ир Сена, который в 1958 году также посетил Вьетнам. Ким Ир Сен тогда на поезде из КНДР добрался до расположенного на самом юге Китая города Гванчжоу, а уже оттуда на самолете долетел до Ханоя.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее

Правда, вполне может быть, что на поезде внук проедет весь или почти весь путь. Стало известно, что представители КНДР осмотрели на днях приграничную с Китаем провинцию Лангшон на северо-востоке Вьетнама и одноименный город. Потому не исключено, что Ким Чен Ын в Лангшоне с поезда пересядет на автомобиль и на нем доберется до Ханоя.

Если же Ким Чен Ын действительно пересечет в ближайшие дни границу с Китаем на поезде, то он, скорее всего, на короткое время остановится в Пекине для проведения встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, а потом поедет дальше на юг.

Но озвучен и вариант, что в Пекине Ким пересядет в предоставленный Китаем правительственный спецсамолет. Именно так произошло, когда Ким Чен Ын летел на свой первый саммит с Дональдом Трампом в июне прошлого года. Ким долетел на своем самолете до Пекина, а там уже пересел в китайский борт, на котором и прибыл в Сингапур.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Корейский кризис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо