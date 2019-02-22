В Кремле опровергли вакуум руководства в ОДКБ

Разногласия по кандидатуре генсека ОДКБ есть, но идет процесс их урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет", - заверил Песков. "Работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности - этот человек не чужой - до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - уточнил он.

"Есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается", - отметил представитель Кремля. "Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - заключил он.

Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. И.о. генсека - российский представитель Валерий Семериков. Он стал им после того как в 2018 году Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. По уставу следующий генсек должен быть выбран от Беларуси. Но Ереван настаивает, что до 2020 года им должен быть представитель Армении.