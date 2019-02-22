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22.02.2019 14:08
Рубрика: Власть

В Кремле опровергли вакуум руководства в ОДКБ

Текст: Кира Латухина

Разногласия по кандидатуре генсека ОДКБ есть, но идет процесс их урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет", - заверил Песков. "Работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности - этот человек не чужой - до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - уточнил он.

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"Есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается", - отметил представитель Кремля. "Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - заключил он.

Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. И.о. генсека - российский представитель Валерий Семериков. Он стал им после того как в 2018 году Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. По уставу следующий генсек должен быть выбран от Беларуси. Но Ереван настаивает, что до 2020 года им должен быть представитель Армении.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации ОДКБ
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