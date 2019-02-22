В Кремле с интересом наблюдают за эволюцией позиции США по выводу военного контингента из Сирии.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения из Белого дома, что США оставят в Сирии небольшую миротворческую группу около 200 человек: "Мы пока не понимаем, о чем идет речь".

"Сначала имели место одни заявления, сейчас поступают новые корректировки, - заметил представитель Кремля. - Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств, поэтому мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу и в настоящий момент анализируем все эти заявления".