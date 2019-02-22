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22.02.2019 21:05
Рубрика: В мире

В МИД РФ оценили изъятие русскоязычной надписи с казахстанской валюты

Текст: Иван Карташов
Изъятие надписи на русском языке с купюр денежной единицы Казахстана тенге, в соответствии с указом президента Нурсултана Назарбаева, является внутренним делом этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: National Bank of Kazakhstan/ wikipedia.org Фото: National Bank of Kazakhstan/ wikipedia.org
Фото: National Bank of Kazakhstan/ wikipedia.org

"Мы считаем, что это внутреннее дело государства", - отметила она, добавив, что российское внешнеполитическое ведомство поддерживает постоянный контакт с казахстанской стороной по вопросам прав русскоязычных жителей страны и отмечает усилия руководства Казахстана по сохранению русского языка. "Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги", - подчеркнула Захарова.

Назарбаев принял отставку правительства Казахстана

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил новую редакцию концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты, которая предусматривает изъятие с тенге надписей на русском языке.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в документе.

В мире экс-СССР Казахстан Правительство МИД
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