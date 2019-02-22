В МИД РФ оценили изъятие русскоязычной надписи с казахстанской валюты

Изъятие надписи на русском языке с купюр денежной единицы Казахстана тенге, в соответствии с указом президента Нурсултана Назарбаева, является внутренним делом этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы считаем, что это внутреннее дело государства", - отметила она, добавив, что российское внешнеполитическое ведомство поддерживает постоянный контакт с казахстанской стороной по вопросам прав русскоязычных жителей страны и отмечает усилия руководства Казахстана по сохранению русского языка. "Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги", - подчеркнула Захарова.

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил новую редакцию концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты, которая предусматривает изъятие с тенге надписей на русском языке.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в документе.