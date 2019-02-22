В Москву приедут Джон Траволта и дочь Монсеррат Кабалье

С 9 и 21 марта 2019 года в Москве пройдут культурные мероприятия, приуроченные к вручению Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области популярной музыки и классического искусства, целью которой является продвижение и поддержка молодых талантов.

Вторая церемония вручения Премии в сфере классического искусства состоится 19 марта на Исторической сцене Большого театра, а другая ее часть, посвященная популярной музыке, пройдет 21 марта, в Государственном Кремлевском Дворце.

Эти события традиционно пользуются большой поддержкой со стороны творческих деятелей, посвятивших свою жизнь классической и популярной музыке, опере и балету, а также кино, представителей российских государственных органов и глав дипломатических миссий стран-партнеров фестиваля.

В этом году ожидается приезд Витторио Григоло, Анджелы Георгиу (Angela Gheorghiu), Алессандро Сафины, Хао Джан Тяна, оперного трио Il Volo и многих других. Гости смогут насладиться выступлениями Венеры Гимадиевой, Владислава Сулимского и Богдана Волкова. Поклонники балета получат возможность лицезреть выступление Светланы Захаровой, подготовленное специально для данного мероприятия, а также увидят Сергея Полунина. В торжественном вечере примет участие хор и оркестр Большого театра под управлением дирижера Павла Клиничева.

В рамках церемонии состоится чествование памяти великой испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье (Montserrat Caballé), которое ознаменуется выступлениями звезд Большого и Мариинского театров. Эту проникновенную часть концерта украсит участие ее дочери, Монтсеррат Марти-и-Кабалье, пошедшей по стопам матери.

Кроме того, в Москве ожидается появление специального гостя - голливудского актера Джона Траволты. Список номинаций обеих премий можно посмотреть на сайте Русской медиагруппы.