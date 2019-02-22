В России будет создан центр мониторинга сетями связи

Минкомсвязи поручено проработать вопрос о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. За его работу будет отвечать Роскомнадзор. Постановление правительства о создании центра опубликовано на сайте кабинета министров.

Центр должен обеспечить целостность, устойчивость работы и безопасность сетей связи как фиксированной, так и сотовой (всех сетей связи общего пользования) даже в случае потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на функционирование сетей операторов связи и российского сегмента интернета.

В центр будет стекаться информация о работе сетей связи операторов, в том числе об аварийных ситуациях, что позволит прогнозировать риски устойчивости работы сетей, анализировать системные сбои и делать выводы.