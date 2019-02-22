В США подсудимый избил адвоката в зале суда после оглашения приговора

В США подсудимый избил адвоката прямо в зале суда после оглашения приговора. Афроамериканец Дэвид Кислтон, 42-летний житель Огайо, ударил своего адвоката по лицу, когда узнал, что его приговорили к почти пяти десяткам лет лишения свободы, сообщает NBC News.

Аарон Броклер, адвокат Кислтона, стоял рядом со своим клиентом, находившимся в наручниках, во время слушания приговора в зале суда. Как только судья Нэнси Маргарет Руссо огласила вердикт - 47 лет тюремного заключения, Кислтон неожиданно набросился на адвоката и успел нанести ему несколько ударов. "Я повернулся к нему, потому что собирался сказать ему, что приеду и встречусь с ним наедине, чтобы решить, сможем ли мы что-нибудь сделать, как вдруг увидел кулаки перед собой и все вдруг стало черным", - сообщил адвокат, который получил черепно-мозговую травму.

Кислтон в суде был признан виновным в домашнем насилии, поджоге при отягчающих обстоятельствах, преступном нападении и жестоком обращении с домашним животным, сообщает Cleveland.com. Он поджег многоэтажный дом, в котором проживал, обидевшись на соседей. Теперь ему грозит еще больший срок за нападение на своего адвоката.