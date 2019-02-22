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Рубрика: В мире

Венесуэльские индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии

Текст: Сергей Новиков (Каракас)
На границе Венесуэлы с Бразилией произошли столкновения местных индейцев из племени пемон с представителями Боливарианских вооруженных сил.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

На данный момент известно о двух погибших индейцах, около 20 человек получили ранения. Сами пемоны не остались в долгу и взяли в плен нескольких представителей венесуэльской Нацгвардии, в том числе одного генерала.

Фото: AP Photo/Khalid Mohammed
США перебрасывают технику и специальные силы к границе Венесуэлы

ЧП произошло в деревне Камаракупай, штата Боливар, когда военные пытались перебросить к близлежащей границе с Бразилией военную технику. Пемоны решили не пропускать солдат, в результате чего и произошли столкновения. Одной из погибших стала женщина, которая в момент произошедшего находилась в своем собственном доме, и шальная пуля попала в ее окно.

Индейцам удалось остановить один из внедорожников гвардейцев, в котором находился генерал Хосе Монтойя Родригес и двое его охранников. Сейчас военные удерживаются пемонами, они требует прибытия на место произошедшего министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Деревня расположена в непосредственной близости от границы Венесуэлы с Бразилией, недалеко от того места, где планируется поставка "гуманитарной помощи". Учитывая решение властей о полном закрытии границы, военные, по-видимому, и проводили подготовительные мероприятия, передислоцируя технику. Оппозицией эти столкновения превозносятся уже едва ли не как победа, ведь до сих пор подавляющее большинство индейцев-пемонов выступали на стороне действующих властей.

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