Власти египетского Шарм-эш-Шейха воздвигнут вокруг курорта барьер

Власти египетского курортного города Шарм-эль-Шейх решили обнести курорт ограждением. Губернатор Южного Синая Халед Фуда рассказал о планах возведения высоких бетонных барьеров с колючей проволокой, протяженность которых составит 37 километров.

Глава региона отметил, что проект должен "украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх", а также помочь курорту вернуть поток туристов. Доступ в город будет осуществляться через четыре "очень красивые двери".

Однако, как отмечает газета The Guardian, губернатор не стал называть сооружение стеной. "Это не стена, кто сказал вам, что это стена. У нас нет стены", - заявил Фуда.

Туристический поток в Египет упал после трагедии на Синайской полуострове, где 31 октября 2015 года разбился российский самолет авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли 224 человека. До катастрофы самолета над Синаем туротрасль обеспечивала 11,3 процента ВВП Египта. Россия занимала первое место по числу туристов, второе и третье - Великобритания и Германия.