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22.02.2019,  
10:26
Текст:  Ренат Закиев

Военный эксперт усомнился в эффективности новой военной стратегии США

Фото: David B. Gleason / wikimedia.org Фото: David B. Gleason / wikimedia.org
Фото: David B. Gleason / wikimedia.org

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения военных действий против Москвы и Пекина. Главной ее особенностью он назвал скрытное проникновение вглубь территории противника. "РГ" попросила военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова оценить высказывания американского генерала.

Фото: Capt. Patrick Sawicki / wikimedia.org
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"Так называемая новая "стратегия троянского коня", которую американцы собираются разработать в течение года, потратив на это порядка 135 млрд долларов, для них выглядит инновационно. Обычно они вторгались в разные страны нахрапом, подавляя противника ударами с воздуха, а потом завершали разгром через наземную операцию", - отметил эксперт.

По словам Леонкова, американцы зря делают ставку на самолеты-невидимки, поскольку российские комплексы ПВО способны поражать и F-35, и F-22, и B-2, и даже B-21, который придет ему на смену.

"Поиском "слабых мест", о которых говорил Голдфайн, сейчас занимается американская разведывательная авиация. Число полетов вдоль наших границ выросло в несколько раз. Но американцы, похоже, не знают, что Россия практически закончила строительство сплошной эшелонированной противовоздушной обороны, слабых мест в которой практически нет. В единую систему связаны система предупреждения о ракетных запусках, загоризонтные дальние РЛС, межвидовые РЛС, сами комплексы ПВО, которые работают в едином информационном поле, и комплексы ВВС, которые могут при необходимости усилить группировку ПВО и пресечь какое-либо скрытое проникновение", - заявил военный эксперт.

Фото: ТАСС
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Россия также располагает эшелонированной береговой обороной и кораблями, оснащенными современным вооружением, напомнил Алексей Леонков. "Благодаря некоторым комплексам, таким как, к примеру, "Кинжал", вдоль российских границ создана зона A2/AD - зона воспрещения доступа и маневра. Эта зона простирается почти на две тысячи километров от наших границ. Проникнуть в нее незаметно каким-то "троянским конем" можно лишь в фантазиях", - считает эксперт.

"Не зря наш президент Владимир Путин сказал, что мы можем отразить агрессию любого противника. Американцы до сих пор думают, что мы используем советскую стратегию и действуем по военной доктрине времен СССР, то есть доктрине силового доминирования. Но мы перешли на доктрину оборонной достаточности. Свою технику и оборону мы развиваем для того, чтобы любой вероятный противник, который попытается напасть на нас, понимал, что ответный удар нанесет ему настолько непоправимый ущерб, что выгоды от атаки на Россию обнулятся", - сказал Леонков.

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