США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай

Американское военное ведомство разрабатывает новую стратегию ведения военных действий против Москвы и Пекина. Главной особенностью "блицкрига", на проработку которого Пентагон потратит 135 миллиардов долларов, заключается в скрытном проникновения вглубь территории "противника".

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", - заявил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн в своем выступлении на площадке Брукингского исследовательского института в Вашингтоне, сообщает Telepolis.

Разработка новой стратегии, которая должна дать американцам "ассиметричные преимущества", является ответом на якобы угрозы, исходящие в сторону США от России и Китая. Она основывается на том, чтобы ударить по "слабым" местам противника, обходя их сильные стороны, такие как наличие у Москвы и Пекина современных образцов вооружения, способных эффективно выявлять и купировать возможные угрозы.

Главная роль в стратегии "троянского коня", как ее называет издание, отводится американскому истребителю F-35. Он должен стать координационным штабом вторжения.