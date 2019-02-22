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Вышел трейлер "Варравы" - последнего фильма Альберта Филозова

Новости
    22.02.2019, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован первый трейлер библейской драмы "Варавва" - "невероятно захватывающая история о вере, любви и бессмертии". В которой и зрителю будет предложено найти свои ответы.

В основе сценария ленты, снятой дебютантом Евгением Емелиным - события, связанные со смертью и воскрешением Иисуса Христа в трактовке романа "Варавва. Повесть времен Христа" английской писательницы Марии Корелли. Где история рассказана с точки зрения разбойника Вараввы.

Фото: youtube.com/ Первая Киновидео Компания
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При этом Варавва "пытается понять, кто же тот человек, который вместо него распят, и разобраться, действительно ли Иисус сын Божий", - сообщает синопсис. Уточнив, что в поисках истины Варрава "получает ответы на вопросы, которые заставляют его пересмотреть взгляды на всю свою жизнь".

По словам  Емелина, "Варавва" - "своего рода спин-офф библейского сюжета", поскольку в ней есть некоторые вымышленные события и персонажи. Например, нигде не упоминавшаяся ранее сестра Иуды Юдифь.

Иисуса сыграл Павел Крайнов ("Крым", "Пока цветет папоротник"). В других ролях: Регина Хакимова ("Людмила Гурченко", "Убить Сталина"), Залим Мирзоев ("Небо в огне"), Елена Подкаминская ("Всё будет хорошо", "Я вернусь"), Константин Самоуков ("Ёлки", "Иуда") и скончавшийся в апреле 2016 года Альберт Филозов, сыгравший в картине свою последнюю роль - Иосифа Аримафейского.

Премьера - 25 апреля.

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