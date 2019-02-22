Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания"

Требование президента Украины о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН абсолютно абсурдно и является обыкновенным "потоком сознания". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что абсурд в словах Порошенко понимают все, кто знают историю, понимает роль России в современном мире, а также масштаб и современное состояние международных отношений. Впрочем, самого украинского президента она к таким людям отнести отказалась.

И если даже часть из "потока сознания" Порошенко в результате будет реализована, то в международных отношениях и ООН "ничего не будет", констатировала Захарова.

Резонансное заявление украинский президент сделал накануне во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, уточняет РИА Новости.