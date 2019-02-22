Законопроект о квотировании выбросов в атмосферу внесен в правительство

Минприроды внесло в правительство законопроект о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха. Документ предоставляет регионам право организовывать проведение сводных расчетов загрязнения воздуха и использовать результаты таких расчетов при нормировании выбросов загрязняющих веществ.

Сводные расчеты будут учитываться при разработке генеральных планов поселений и городских округов. На основе данных регионы смогут реализовывать меры по снижению выбросов транспорта, жилищного сектора. Подход будет апробирован в 12 городах - крупных промышленных центрах, обозначенных в майском указе президента: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. В этих городах на основе данных сводных расчетов промышленным предприятиям может быть дополнительно ограничен объем разрешенных выбросов. В этом случае они обязаны будут достичь установленных ограничений.

Кроме того, законопроект при неблагоприятных метеорологических условиях Росприроднадзор сможет проводить оперативные внеплановые проверки предприятий. Сводные расчеты позволят определять вклад конкретного источника в загрязнение воздуха, а также выявлять зоны повышенной антропогенной нагрузки и с учетом этого планировать градостроительную деятельность.